بكري: إعلان أسماء النواب المعينين بمجلس النواب الجديد.. اليوم

توقع النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أسماء النواب المعينين بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.





وأضاف "بكري" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وبعدها يدعو لعقد المجلس الأحد القادم 10 يناير حسب الترجيحات".





وينتظر الشارع السياسي دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد 2021- 2026 للانعقاد، عقب انتهاء الدورة التشريعية للمجلس الحالي في 9 يناير 2021.





وبالتزامن مع قرب بدء دورة تشريعية جديدة، نستعرض تفاصيل الجلسة الافتتاحية، التي نظمتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونصت المادة 276 على : يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".





ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.



