الأحد.. نظر دعوى بطلان مادتين من قانون البنك المركزي

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عناد طارق البشرى الاحد المقبل،دعوى عدم دستورية المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون 88 / 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.





حملت الدعوى رقم 76 لسنة 41 دستورية مؤجلة من جلسة 8 نوفمبر ومقامة من باسم بن عدنان بن جلال أبو الفرج.





وأكدت الدعوى مخالفت المواد لأحكام المواد 2 و 4 و 7 و 23 و 32 و 40 و 64 و 68 و 86 و 187 و 119 من دستور 1971 قبل تعليقه . ولمخالفتها لأحكام المواد 2 و 7/1 و 8 و 27 و 35 و 38 و 41 و 53 و 94 و 97 و 101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وهي : الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدني كلي عن عقد الوحدة رقم - PCB / 13A - G/G03 -.



