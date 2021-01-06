ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأحد نظر دعوى بطلان مادتين فى قانون البناء الموحد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
Advertisements
محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى دعوى عدم دستورية المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) الاحد المقبل.

وتنظر المحكمة بطلان المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية )  فيما لم ينص في كل منهم علي عبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من احدي الجهات الادارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها في المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 او سقوط حق الجهة الادارية في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالي في المواد 33 و 35 و 93 و 94 و 97 . 

وحملت الدعوى رقم 52 لسنة 42 دستورية مرفوعة جديدة من محمود عبدالله احمد ابراهيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر المستجدات .. دراسة توضح فئة جديدة أكثر عرضة بـ كورونا

متخفيًا.. التقاط صور للأمير ويليام يطبخ الطعام داخل أحد مراكز المشردين

ساندويتش خفافيش.. شاب يثير الجدل في مشهد صادم.. فيديو