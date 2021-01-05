جنايات سوهاج تؤجل مُحاكمة 19 إخوانيًا بتهمة الانضمام لتنظيم داعش لجلسة الغد

أصدرت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، قرارًا بتأجيل مُحاكمة 19 شخص من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة غدًا الأربعاء؛ لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الذي من بينهم 12 فقط خلف القضبان، وذلك لإتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش التكفيري والانضمام إلى جماعة إرهابية.





وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والانضمام إلى تنظيم داعش التكفيرى وترويج أفكار تكفيرية ضد الدولة لقلب نظام الحكم.





كما وجهت اليهم تهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون وتكفير الدولة.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت قرارها المتقدم.







