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منوعات

مسئول إعلامي صيني ينتقد إنجلترا لتطعيمها كبار السن أولا ضد كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف

انتقد رئيس تحرير صحيفة يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين الغرب لإعطاء لقاحات  لكبار السن أولًا مع تكثيف بكين جهودها في تشكيل السرد حول جائحة الفيروس التاجي.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،أشاد هو شيجين ، رئيس صحيفة الدعاية الحكومية The Global Times ، بقرار بكين بتلقيح سكانها العاملين قبل الفئات الأخرى.


 فيما  تعطي المملكة المتحدة ودول غربية أخرى الأولوية لتحصين كبار السن والعاملين الأساسيين للوصول إلى مناعة القطيع ، تتسابق الصين لتطعيم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا والذين يعملون في الحكومة والخدمات العامة أو لديهم خطط للسفر إلى الخارج.


جاء التعليق  القاسي بعد أن أصبح مدير الصيانة المتقاعد البالغ من العمر 82 عامًا في بريطانيا أمس أول شخص في العالم يتلقى لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا خارج التجارب السريرية.

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