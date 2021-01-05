ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مبادرات وعقوبات.. كيف جذبت الدولة المصرية السائحين إلى مصر؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:43 م
السياحة في مصر
السياحة في مصر
Advertisements
حسن رضوان
الدولة المصرية أعطت اهتمام كبير جدا لتنشيط السياحة وجذب شريحة عريضة من السائحين الى مصر من خلال مبادرات لتحفيز السائحين الى القدوم الى مصر من جهة و أبرزها مبادرة شتى فى مصر، واصدار تشريعات قوية لحماية السائحين من إي مضايقات قد يتعرض لها من خلال وضع عقوبات تصل لـ 10 آلاف جنيه.

ونستعرض أبرز أهداف المبادرة إضافة الى عقوبات مضايقة السائح فيما يلى:-

مبادرة شتى فى مصر

مبادرة "شتي في مصر" تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من ١٥ يناير الجاري وحتى نهاية شهر فبراير 2021.


وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب خلال الفترة من ١٥ يناير إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢١، بسعر موحد على النحو التالي:

من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصري، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

وفي إطار المبادرة، سوف تقوم غرفة المنشآت الفندقية بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة، فئات الثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات، وذلك طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الالتزام بنسبة ال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

جدير بالذكر أنه لدعم مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، سبق وأن قرر المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضي، منح تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢١.

عقوبات مضايقة السائح
 
ووفقا للمادة 53 من القانون رقم 91 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983، فإنه مع عدم  الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير السياحة والآثار: حزمة من القرارات لإنعاش السياحة الثقافية

برلماني يثمن قرارات الأعلى للآثار: تشجع السياحة الثقافية لمصر

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش بالأقصر.. صور

تفاصيل افتتاح مشروع ترميم "٢٩ كبش" بمعابد الكرنك.. السائحون : سعداء بقضاء أوائل أيام العام الجديد بالأقصر.. ووزير الآثار يزور السوق السياحى..صور

تدشين مبادرة" شتي في مصر".. تخفيضات في الفنادق والطيران لتنشيط السياحة الداخلية

شتي في مصر.. أسعار مميزة وتخفيضات على رحلات الطيران للمدن السياحية| تفاصيل

ترشيحاتنا

مجلس التعاون الخليجي: توقيع مصر على بيان قمة العلا يؤكد العلاقات الوثيقة

وزير الخارجية يعود لأرض الوطن بعد المشاركة في التوقيع على بيان العلا

ثقوا في بلدكم.. أحمد موسى: وثيقة العلا تتضمن المطالب المصرية الـ 13 في المصالحة العربية القطرية

بعد إحرازه أول أهدافه مع الأهلي طاهر محمد طاهر يتصدر تويتر

السعودية تعلن عودة العلاقات الكاملة بين الرباعي العربي وقطر

مخاطره كبيرة بدون إفطار| 7 حقائق غير صحية من تناول النسكافيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo .. صور

طريقة عمل محشى الكرنب في أقل وقت

سعر ومواصفات فيات دوبلو 2021 fiat doblo التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر .. صور