دراسة تنصح بتناول الزيتون لهذا السبب

وأفاد التقرير، أن النظام الغذائي القائم على الزيتون صارم للغاية ويستمر 3-5 أيام فقط، يمكنك أن تفقد ما يصل إلى 5 أرطال في هذا الوقت القصير، و

تناول عشرة حبات زيتون على معدة فارغة وخذ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.