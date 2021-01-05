دراسة تنصح بتناول الزيتون لهذا السبب

كشفت دراسة جديدة أن هناك علاقة بين تناول الزيتون وخسارة الوزن.
ووفقا لموقع "novosti"، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بسرعة، يقترح خبراء التغذية أن تجرب نظامًا غذائيًا بـ الزيتون، يحظى هذا النظام الغذائي بشعبية كبيرة في إيطاليا.
وأفاد التقرير، أن النظام الغذائي القائم على الزيتون صارم للغاية ويستمر 3-5 أيام فقط، يمكنك أن تفقد ما يصل إلى 5 أرطال في هذا الوقت القصير، وتناول عشرة حبات زيتون على معدة فارغة وخذ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
ونصح الخبراء، "novosti"، يجب أن يتكون الإفطار والغداء من سلطة مكونة من خضروات طازجة ومتبلة بزيت الزيتون.