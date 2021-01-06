تراجع جديد.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-1-2021

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6-1-2021، بمعدل قرشين لكل دولار سواء للبيع أو الشراء، ليواصل الدولار التراجع بعد أن انخفاض أمس بمعدل قرشا واحدا علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.





وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري بحسب آخر تحديث حالي بالموقع الرسمي للبنك نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





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سجل البنك الأهلى اليونانى بمصر أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.68 جنيه، فيما بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.





بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، كريدي أجريكول"، وذلك بحسب آخر تحديث لموقع دولار لايف المتخصص.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي،العقاري المصري قناة السويس، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، مصر، الاسكندرية، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، اتش اس بي سي، بلوم، كريدي أجريكول،أبوظبي الاسلامي، الأهلي اليوناني، الأهلي المتحد، البركة، سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، أبوظبي التجاري، القاهرة،عودة، المصري الخليجي،الاستثمار العربي".





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.