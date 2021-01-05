نتنياهو: إسرائيل ستكون أول دولة في العالم تتخلص من وباء كورونا

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الكيان الصهيوني سيكون أول دولة في العالم تخرج من جائحة كورونا.





ونقلت "روسيا اليوم" عن نتنياهو قوله خلال جلسة حكومية مخصصة لمناقشة الخطوات القادمة حول تشديد الإغلاق، إن إسرائيل ستكون أول دولة في العالم تخرج من جائحة كورونا، نظرا للإغلاق الشامل والفوري وبدء التطعيم الجماعي ضد الفيروس.





وأضاف:"تنذرنا المستشفيات بدخول أخطر موجة منذ تفشي الوباء بينما تحذرنا وزارة الصحة والخبراء من حالة الطوارئ التي نواجهها ومن خطر فقدان المئات من المواطنين الإسرائيليين بل أكثر من ذلك إذا لم نتحرك فورا".





وتابع:"نواصل العمل على مدار الساعة في سبيل جلب الملايين من اللقاحات إلى إسرائيل، وفي هذه الأثناء يواصل جهاز الصحة تطعيم مواطني إسرائيل بوتيرة تثير الدهشة حول العالم".





وواصل:"الدمج ما بين استجرار ملايين اللقاحات وتطعيم الآلاف من المواطنين يوميا يتيح لنا البقاء في المرتبة الأولى عالميا في الخروج من الكورونا، وفتح اقتصادنا والعودة إلى الحياة الطبيعية".





واستدرك قائلا:"للأسف، سجل ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من كورونا لدينا أيضا، لكن ليس بنفس الوتيرة ولا يجوز لنا السماح بوقوع ذلك، لاسيما ونحن نقترب من خط النهاية".







