مدرب ميلان عن مواجهة يوفنتوس: اختبار مهم لكنه ليس حاسما

أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، أن مواجهة يوفنتوس، هامة ولكنها ليست حاسمة، مشيرا إلى أن فريقه جاهزا لقمة الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي.





ويسعى ميلان لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، بينما يأمل اليوفي في تقليص الفارق حيث يتواجد في المركز الخامس وبرصيده 27 نقطة مبتعدا عن ميلان بـ10 نقاط، مع العلم أن البيانكونيري لديه مباراة مؤجلة.





وقال ميلان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:«أتوقع أن يتحسن يوفنتوس كثيرًا، بدأوا في مكان صعب لأنهم فريق يمر بمرحلة انتقالية، ولكنهم لا يزالون أقوياء، وهم فريق خطير للغاية، سنكون جاهزين».





وأضاف:«مباراة ميلان ضد يوفنتوس هي دائمًا مباراة رائعة، ستكون مهمة ولكنها ليست حاسمة، ولكن ستكون مباراة كبيرة».





وواصل:«لقد عملنا دائمًا بشكل جيد لتحقيق أهدافنا قصيرة المدى، هدفنا التالي هو بذل قصارى جهدنا للفوز غدًا».





وعن اللعب من أجل التعادل قال:«اللعب من أجل التعادل هو أسهل طريقة للمخاطرة بالهزيمة، نحن نستعد للعب من أجل الفوز، نحن لا نبحث عن نتائج في مكان آخر والجدول ليس هو الشيء الأكثر أهمية في الوقت الحالي، نعتقد أننا سنكون أكثر لياقة مما كنا عليه ضد بينيفينتو».