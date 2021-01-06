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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 6-1-2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:01 ص
أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات الأجنبية
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مايكل عياد
يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 6 يناير2021، خلال مستهل التعاملات، حسب أخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار ​ 15.6514للشراء و15.7514 للبيع، فيما سجل سعر اليورو الأ19.2027 للشراء و19.3301 للبيع.

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وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.2358 للشراء و21.3652 للبيع، فيما سجل سعر صرف الفرنك السويسري 17.7836 للشراء و17.9034 للبيع، كما سجل سعر صرف 100 ين يابانى​ 15.207 للشراء و15.3060 للبيع.

وعن صعيد العملات العربية سجل سعر صرف ريال سعودى​  4.1723 للشراء و 4.1991 للبيع، أما سعر صرف الدينار الكويتى  51.5221 للشراء و51.9231 للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى​ أمام الجنيه 4.2606 للشراء، اما للبيع فسجل 4.2887 جنيه، وسجل اليوان الصينى​ 2.4214 للشراء و2.4372 للبيع.
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