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تعليم

لطلاب زراعة عين شمس.. تجاهل أي رسائل تطالب بأي بيانات شخصية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:18 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه يجب على جميع منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع الطلاب عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة.

أضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد أن إدارة الكلية لم تطلب تحديثا لأي بيانات شخصية عن طريق الميل الجامعي، لذا يرجى تجاهل أي رسائل تطالب بأي بيانات شخصية أو الإفصاح عن أي كلمات مرور .

وأكد أنه تم الانتهاء من رفع جميع المحاضرات اونلاين خلال الفترة السابقة دون اي معوقات لذا يجب على الطلاب ضرورة الاستفادة من الوقت الحالي في المراجعة الدقيقة للمناهج .

وأشار إلى أنه تم تطوير البنية التحتية للكلية بشكل كامل وتجهيز المعامل وقاعات المحاضرات بالشكل اللائق ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة مشروعات تطوير البنية التحتية  والتى يرعاها الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير الجامعة.

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