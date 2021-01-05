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مرأة

إطلالة شتوية ساحرة .. فهرية أفجان تستعرض جمالها على إنستجرام .. شاهد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:27 م
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية فهرية أفجان صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. 

وظهرت فهرية أفجان بإطلالة شتوية  ساحرة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

ارتدت فهرية أفجان توب من الصوف باللون الأبيض وعليه جاكت وتر بروف باللون الأسود وبدون اكمام، وهو ما أبرز من رقتها بشكل كبير.


وقامت فهرية أفجان بلم شعرها من الوراء ذيل حصان بطريقة انسابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت فهرية إفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الكمشير الفاتح كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا  لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف فهرية إفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت باختيار نظارة شمس باللون الأبيض الشفاف لتبرز من جمال إطلالتها .

ولدت الممثلة التركية فخرية إفجان والتي من أصل ألماني في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل و أب تركي من نازحي مدينة كافالا.

ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الإجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها. وصورت أول مسلسل تلفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة. 

وفي العام نفسه، قدمت فهرية إفحان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، و فيلم أنت منزلي، كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret و Cennet ، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا .

وكذلك اشتهرت فهرية أفجان بمسلسل طائر النمنمة عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم العشق يشبهك مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت. 

وقامت فهرية إفجان  بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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