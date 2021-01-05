"مصير الحج والعمرة".. وزارة السياحة: لا نتمنى العودة للإغلاق التام.. فيديو

أخبار السعودية اليوم.. لا إصابات لسعوديين في هجوم فيينا.. معتمرو الخارج يؤدون مناسكهم اليوم بعد إتمامهم الحجر.. والمملكة تجدد تأكيدها على أهمية نبذ العنف والتطرف