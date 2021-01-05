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"مصير الحج والعمرة".. وزارة السياحة: لا نتمنى العودة للإغلاق التام.. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:18 م
الحج والعمرة
الحج والعمرة
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار، إن جميع الوزارات والمواطنيين يقومون بتنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية لاننا لا نريد العودة الي الاغلاق الذى حدث في الموجة الاولي من انتشار فيروس كورونا .


أوضحت غادة شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن فترة الاغلاق الماضية بسبب فيروس كورونا اثرت علينا اقتصايا واى مخافة للاجراءات التي وضعتها الوزارة نرصدها علي الفور ونتعامل معها من خلال المعنيين بالضبطية القضائية .

لفتت غادة شلبي ، إلى أن العقوبات يتم تنفيذها علي المخالفين بلا تهاون لافتة الي ان توقف الحجر والعمرة خلال الفترة القادمة متعلق بالضوابط التي ستعلنها السعودية والاجراءات التي تضعها السعودية الان ليس في مصلحة اى معتمر .


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