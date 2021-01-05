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رياضة

الشباب السعودي يعلن إقالة كايشينيا من تدريب الفريق بعد الخروج من البطولة العربية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:22 م
بيدرو كايشينيا
بيدرو كايشينيا
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إسماعيل محمود
أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الثلاثاء، إقالة البرتغالي بيدرو كايشينيا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد نادي الشباب في بيانه الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إقالة كايشينيا من تدريب الفريق، وتعيين مدرب فئة الشباب في النادي، الإسباني كارلوس هيرنانديز بدلًا منه لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد يوم وحيد من توديع الفريق لبطولة كأس محمد السادس للأندية" البطولة العربية" على يد مواطنه اتحاد جدة في دور نصف النهائي.

واستطاع اتحاد جدة حجز مقعدًا في المباراة النهائية للبطولة العربية، بفوزه على الشباب بهدفين مقابل هدف في مباراة إياب دور نصف النهائي، بعد التعادل إيجابيًا 2-2 في مباراة الذهاب.
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