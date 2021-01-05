خيري رمضان تعليقا على مبادرة "العلا": مصر لا تغلق أبوابها فى وجه أحد

قال الإعلامى خيرى رمضان، إن قمة العلا بالمملكة العربية السعودية، يمكن أن نطلق عليها قمة الترقب، فكل شيء ليس بالتوقيع فقط، ولكن بالتنفيذ على أرض الواقع، فاليوم حضر 3 قيادات من الصف الأول، الملك سلمان بصفته صاحب الدعوة، وأمير قطر، وأمير الكويت، صاحب مبادرة الصلح، وحضر 3 من الصف الثانى، وهم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، ومسؤول من سلطة عمان، ومن مصر وزير الخارجية سامح شكرى.





وأضاف خيري رمضان خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن القمة بدأت بـ "الأحضان"، وأنها بادرة طيبة من ولى عهد السعودية، واصطحب أمير قطر بسيارته، وبعد عودة أمير قطر، وجه خطاب شكر إلى بن سلمان.





وتابع خيري رمضان: الجزيرة كانت متحفظة، وتركيزها كان منصب على انتخابات مجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة، أما العربية فكانت تنقل بإنفتاح تام ومتابعة لحظة بلحظة، وفى هذه الأثناء، زار القاهرة اليوم، وزير المالية القطري، لإفتتاح أوتيل باستثمارات قطرية فى مصر، ولكنه التقى وزير المالية المصري.





وأكمل خيري رمضان : مصر لا تغلق أبوابها فى وجه أحد، فمصر لم تكن أبدا مبادرة بالتدخل فى شئون داخلية لأى دولة، ولم تحاول اثارة فتن، ولم تعلى أى مشاكل، فدائما مصر متلقى، وتتعرض لهجوم وفتنة وأكاذيب، ولكنها لم تفقد عقلها وصوابها أبدا، وهذا معروف عن الفيادة السياسية فى مصر، فإذا كان هناك صلح، فأهلا وسهلا.