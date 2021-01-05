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أخبار العالم

السعودية: لن يُفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:24 م
عادل الجُبير
عادل الجُبير
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محمد عثمان
أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجُبير، اليوم الثلاثاء، أن قمة العُلا جاءت لتجاوز الخلاف بين الأشقاء الخليجيين ولمواجهة التحديات المشتركة بعزم وثقة.

وكتب الجُبير عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- بنجاح قمة تاريخية عنوانها التعاون من أجل مستقبل شعوب ودول الخليج العربي.. بحكمة قادتنا جاء اتفاق العلا لنتجاوز الخلاف، ونتجاوز معًا جميع التحديات بعزم وثقة".

وأضاف "سيسجل التاريخ بأن القمة الخليجية في العلا برئاسة المملكة تمثل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية، ولن يفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر".

واحتضنت مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية، والتي خرجت بإعلان عودة العلاقات الكاملة بين دول الرباعي العربي وقطر. 

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