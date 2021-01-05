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محافظات

ضبط 40 مواطنا مخالفا لارتداء الكمامة الطبية في الأقصر .. شاهد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:37 م
ضبط ٤٠ مواطن مخالف
ضبط ٤٠ مواطن مخالف لارتداء الكمامة الطبية
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شمس يونس
تابعت رئاسة مركز ومدينه القرنه بالتنسيق مع وحدة مرور القرنه غرب الأقصر حملاتها اليوميه بالتزام المواطنين بتنفيذ تعليمات الصادره من مجلس الوزراء بارتداء الكمامه حفاظا على سلامتهم وأسفرت الحملات عن ضبط 40 مواطن مخالف ارتداء الكمامه وتم اتخاذ الإجراءات وتوقيع الغرامه الفوريه عليهم.

كما تلاحظ التزام عدد كبير من المواطنين بارتداء الكمامة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية جهودها بالتنسيق مع الرائد إبراهيم همام مدير وحدة مرور الغرب، وحجازي النحاس نائب رئيس المركز ، والمتابعة والاسعاف ورخص المحلات.

شملت الحملة مراجعة ارتداء الكمامة والمحلات الكافيتريات وموقف السيارات الاجره ومعديه الاهالى، ومراجعة الموتوسيكلات المخالفة بواسطة المرور بمنطقة المعدية والموقف وتم ضبط 3 موتوسيكلات بدون لوحات  ونقلهم الى وحدة مرور الغرب.

يأتي ذلك في اطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، والعميد حاتم حمدون مدير ادارة مرور الأقصر.


ضبط 40 مواطنا مخالفا لارتداء الكمامة الطبية في الأقصر .. شاهد
ضبط 40 مواطنا مخالفا لارتداء الكمامة الطبية في الأقصر .. شاهد
ضبط 40 مواطنا مخالفا لارتداء الكمامة الطبية في الأقصر .. شاهد
ضبط 40 مواطنا مخالفا لارتداء الكمامة الطبية في الأقصر .. شاهد
ضبط 40 مواطنا مخالفا لارتداء الكمامة الطبية في الأقصر .. شاهد
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