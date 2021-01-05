ضبط 40 مواطنا مخالفا لارتداء الكمامة الطبية في الأقصر .. شاهد

تابعت رئاسة مركز ومدينه القرنه بالتنسيق مع وحدة مرور القرنه غرب الأقصر حملاتها اليوميه بالتزام المواطنين بتنفيذ تعليمات الصادره من مجلس الوزراء بارتداء الكمامه حفاظا على سلامتهم وأسفرت الحملات عن ضبط 40 مواطن مخالف ارتداء الكمامه وتم اتخاذ الإجراءات وتوقيع الغرامه الفوريه عليهم.
كما تلاحظ التزام عدد كبير من المواطنين بارتداء الكمامة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.
وفي سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية جهودها بالتنسيق مع الرائد إبراهيم همام مدير وحدة مرور الغرب، وحجازي النحاس نائب رئيس المركز ، والمتابعة والاسعاف ورخص المحلات.
شملت الحملة مراجعة ارتداء الكمامة والمحلات الكافيتريات وموقف السيارات الاجره ومعديه الاهالى، ومراجعة الموتوسيكلات المخالفة بواسطة المرور بمنطقة المعدية والموقف وتم ضبط 3 موتوسيكلات بدون لوحات ونقلهم الى وحدة مرور الغرب.
يأتي ذلك في اطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، والعميد حاتم حمدون مدير ادارة مرور الأقصر.