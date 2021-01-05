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استشاري باطنة يوجه رسالة للمواطنين للوقاية من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:38 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور ماهر الجارحي، استشاري الباطنة، إن جميع المواطنين عليهم توخى الحذر في هذه الفترة و فى الفترة المقبلة، من تزايد الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دى إم سي، أن أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكر وأمراض المناعة أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا.

ولفت إلى أن مريض السكر عليه ضبط السكر بشكل جيد ومستمر، والتحكم في نسبة السكر في الدم وخاصة خلال شهري يناير وفبراير، لآن تلك الفترة ذروة الموجة الثانية لكورونا، وتشهد إصابات كثيرة.

وأشار استشاري الباطنة والقلب، إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تساهم في ارتفاع نسبة السكر بالنسبة للمرضى العاديين، وتكون نسبة الارتفاع أعلى لمرضي السكر والأمراض المزمنة، وتكون الإصابة أكثر شراسة، ويتم التعافي منه بصعوبة.

وطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا و الالتزام بارتداء الكمامة و التباعد، و غسيل اليد.

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