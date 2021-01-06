منهم حورية فرغلي.. فنانون غيبهم المرض عن الأضواء.. تفاصيل تعرضهم لـ وعكات صحية أجبرتهم على الابتعاد

حورية فرغلي: فقدت حاسة الشم والتذوق من 3 سنوات سبب إجراء عملية الأنف

لطفي لبيب يعاني من جلطة في المخ





غاب عدد كبير من نجوم الفن عن الساحة الفنية بعد تعرضهم لـ وعكات صحية أجبرتهم على الابتعاد، وكان آخر هؤلاء الفنانين الفنانة حورية فرغلى والتى كشفت عن سبب معاناتها مع المرض وابتعادها عن الفن لـ أكثر من 3 سنوات، نرصد فى السطور التالية أبرز النجوم الذين ابتعدوا عن الساحة الفنية بسبب المرض .

الفنانة حورية فرغلى

حورية فرغلى تعرضت لسقوط من فوق الحصان على ظهرها ما أدى إلى إصابتها بالـ ديسك وكسر فى الأنف.

وكشفت حورية فرغلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" عن تطورات حالتها الصحية قائلة:" فقدت حاسة الشم والتذوق من 3 سنوات، وسبب إجراء عملية الأنف تعرضى لحادث سقوط الحصان على ظهرى وليس عملية تجميل".

وأضافت: "كل الناس بعدت عني والناس اللي كانت تشتغل معايا من 10 سنين مش بتفكر ترفع سماعة التليفون تسأل عليا"، مضيفة:" هيا الناس نسيت لما كنت فوق القمة والناس كلها حواليا".

وتابعت حورية فرغلي: "لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى، انا عملت 38 عملا في 7 سنوات وأنا كنت بشتغل وانا تعبانة".

الفنان لطفى لبيب

كشف الفنان لطفى لبيب عن سبب ابتعاده المفاجئ عن الساحة الفنية موضحا أنه يعاني من جلطة في المخ، وهي مؤثرة على الجزء الشمال من جسمه، مشيرًا إلى أن هذا سبب ابتعاده المؤقت عن التمثيل.

الفنان صلاح السعدنى

ابتعد الفنان صلاح السعدنى عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات بينما أصبحت حركته محدودة بسبب حالته الصحية وتقدم العمر به إذ لم يظهر فى أى مناسبات فنية منذ عدة سنوات، إلا أن ابنه أحمد السعدنى ينشر بين فترة وأخرى صورة للعمدة على مواقع التواصل الاجتماعى يطمئن بها عشاقه.

الفنانة شريهان

تسبب مرض الفنانة شريهان فى نهاية التسعينيات في ابتعادها عن التمثيل حيث خضعت لرحلة علاج طويلة خارج مصر.

أصيبت شريهان بسرطان الغدد اللعابية عام 2002، حيث أجرت عملية جراحية فى وجهها لإزالة الورم ورغم تعافيها منذ سنوات إلا أنها تفضل الابتعاد عن الساحة الفنية .