تقرير: فصل 400 ألف عامل بشركات الطيران حول العالم بسبب أزمة كورونا

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في تقرير صادر حول خسائر قطاع الطيران المدني، المقدرة خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا الوبائية وتأثيرها على الكوادر البشرية وأوضاع العمالة بشركات الطيران حول العالم.





وأشار تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره، إلى أنه تم فصل نحو 400 ألف عامل في شركات الطيران أو تمّ منحهم إجازات غير مدفوعة أو تبليغهم بأنهم قد يفقدون وظائفهم بسبب فيروس كورونا.





وأوضح إياتا، إن توزيعة خسائر المناطق من الكوادر البشرية التي فقدت أو على وشك أن تفقد وظائفهم بالشركات، جاءت كالتالي:

- أميركا الشمالية130,000 - أوروبا 117,050 - آسيا الباسيفيك 101,675 - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 51,500 - أميركا الجنوبية 3400



