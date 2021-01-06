ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تقرير: فصل 400 ألف عامل بشركات الطيران حول العالم بسبب أزمة كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:02 ص
الطيران المدني
الطيران المدني
Advertisements
نورهان خفاجي
ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في تقرير صادر حول خسائر قطاع الطيران المدني، المقدرة خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا الوبائية وتأثيرها على الكوادر البشرية وأوضاع العمالة بشركات الطيران حول العالم.

وأشار تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره، إلى أنه تم فصل نحو 400 ألف عامل في شركات الطيران أو تمّ منحهم إجازات غير مدفوعة أو تبليغهم بأنهم قد يفقدون وظائفهم بسبب فيروس كورونا.

وأوضح إياتا، إن توزيعة خسائر المناطق من الكوادر البشرية التي فقدت أو على وشك أن تفقد وظائفهم بالشركات، جاءت كالتالي:
- أميركا الشمالية130,000  
- أوروبا 117,050 
- آسيا الباسيفيك  101,675 
- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  51,500 
- أميركا الجنوبية 3400 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انخفاض بنسبة 82%.. طيران أوروبا يعاود الانهيار في معدلات الطلب بسبب موجة كورونا الثانية

تنحي الرئيس التنفيذي لـ إياتا عن منصبه.. ورئيس مجموعة IAG الدولية خلفا له

خاص| مهمة قومية جديدة تنتظر الشركة الوطنية.. مصر للطيران تستعد بحاويات مبردة لنقل شحنات لقاح كورونا

ستنتهي الجائحة ويحيا الطيران.. 76 عاما على اتفاقية شيكاغو | اليوم العالمي للطيران

توقف طائرات الركاب يؤثر سلبًا على البضائع.. تعاف بطيء للشحن الجوي خلال الأشهر الأخيرة من 2020.. انخفاض الطلب بالشرق الأوسط وزيادته ملحوظة في إفريقيا.. وأوروبا لم تتأثر بموجة كورونا الثانية

من مارس 2021.. تعيين كامل العوضي خلفا لـ محمد البكري في الشرق الأوسط بـ إياتا

ترشيحاتنا

رخّص نفسه.. محمد فؤاد يرد على حلمي بكر: "عملت شكل يرقّص الناس.. وأختار كلماتي بعناية"

دراسة تنصح بتناول الزيتون لهذا السبب

الإمام الأكبر ينعى ضحايا حافلة المعتمرين المصريين بالسعودية

بـ كاش مايوه.. سلمى الشيمي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مفاجأة مدوية.. الرجاء يودع دوري أبطال أفريقيا على يد بطل السنغال

ابن الوز عوام.. ابنة شيرين عبد الوهاب تحدث ضجة بصوتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر المستجدات .. دراسة توضح فئة جديدة أكثر عرضة بـ كورونا

متخفيًا.. التقاط صور للأمير ويليام يطبخ الطعام داخل أحد مراكز المشردين

ساندويتش خفافيش.. شاب يثير الجدل في مشهد صادم.. فيديو