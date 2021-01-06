برلماني: البناء والمحاجر أهم مصادر العملة الصعبة

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصاية بالبرلمان، إنه تم تصنيف مصر بعام 2020 ضمن أكبر 10 إقتصادات عالميا وذلك في ظل معاناة العالم أجمع من فيروس كورونا، حيث تعتبر الدولة من أكثر الول التي حافظت علي مستوي عال من الإستقرار في الوقت الذي إنهارت فيه دول عظمي لم تتمكن من إستيعاب الصدمة.





أضاف " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن حزمة القرارات والإجراءات الإحترازية التي إتخذتها القيادة السياسية بحكمة وعن سابق دراسة هي أبرز الأسباب التي ساعدت علي عودة تحقيق أرقام عالية بإحتياطي النقد الأجنبي ، كما عملت هذه القرارات علي مواجهة تداعيات أزمة كورونا بداية من المرحلة الأولي من إنتشار الفيروس وحتي وقتنا هذا.









نوه عضو مجلس النواب، عن ضرورة الإهتمام بمجال البناء والتشييد بجانب محاجر الثروات الطبيعية، وذلك لإستغلال قيمتهم وتعظيم أكبر قدر من الإستفادة بما يساهم في تحقيق أعلي الإيرادات في هذه الحالة بإعتبار ذلك ضمن وسائل الحصول علي عملة صعبة، تعويضا عن تأثر السياحة الخارجية للدولة بسبب الجائحة.





وتابع النائب حديثه، قائلا : الحكومة تعمل كل ما بوسعها للخروج من أزمة كورونا بأقل الخسائر، ولكن الدور المحوري هنا للمواطنين وكيفية ألتزامهم بإجراءات الفترة الراهنة، لذا أطالبهم بتقدير خطورة الموقف والوعي بكم العواقب الناجمة عن الإهمال واللامبالاه.









ووأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر النقدي بنهاية العام الماضي إلي 40.1 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت 878 مليون دولار عنه في نوفمبر السابق.





وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه اليوم، الثلاثاء، إنه بنهاية نوفمبر الماضي سجل الاحتياطي النقدي نحو 39.222 مليار دولار.









وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، عن صرف ما يقرب من 1.6 مليار دولار في صورة شريحة ثالثة ضمن اتفاق التسهيل المدد ببرنامج التمويل السريع والمقدم من صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في مارس الماضي وحتى مايو من نفس العام فقد الاحتياطي النقدي لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار بعد أن وصل الاحتياطي بنهاية فبراير الماضي إلي ما يقارب 45.5 مليار دولار.





برر البنك المركزي المصري أسباب ذلك التراجع إلى الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي لمصر وسداد التزامات دولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية وقت الجائحة.



