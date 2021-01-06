بعد إعادة تشغيل الوحدات التدريبية المتنقلة.. برلمانية: السيسي أعطى اهتماما كبيرا للشباب

ثمنت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، مجهودات الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة بشأن إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع المحافظات المختلفة، قائلة:"الشباب هم أمل مصر وهم قاطرة التنمية وتدريبهم أمر هام جدا خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم أجمع".





وأكدت "ثابت"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعطي اهتماما كبيرا للشباب بمختلف أعمارهم، مشيرة إلى حديث السيسي الدائم عن ضرورة بناء الإنسان وتطوير قدرات الشباب.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى لرفع مؤشرات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب في كافة القطاعات، لافتة إلى أن للدولة دور كبير في توفير قروض مالية تعمل على دعم الشباب في افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم على حل مشكلة البطالة.





يذكر أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، و4 وزراء ومحافظ القاهرة ، اليوم الثلاثاء، أطلق في احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولي، المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات الجيزة"قرية منشية القناطر"، وبورسعيد "حي الزهور"، .





والبحر الأحمر"الغردقة"، والغربية"المحلة"، والمنوفية "مدينة الشهداء"، والشرقية"السماكين مركز الحسينية" ، وبني سويف" قرية الحرجة" ودمياط" أبو راشد"، والإسماعيلية"التل الكبير" ، وجنوب سيناء"الوادى بطور سيناء"، فضلا عن 4 محافظات أخري يتم تحديد القرى الأكثر احتياجا.