تحيا مصر: سنوفر الدعم المالى للأسر الأكثر احتياجا لتطعيمهم بلقاح كورونا

قال محمد مختار المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر، إن هناك مبادرات لتوفير اللقاح للأسر الأولى بالرعاية من خلال الصندوق، موضحا أن هدف صندوق تحيا مصر هو توفير الدعم المالى بشأن لقاح كورونا للأسر الأكثر احتياجا، كما تم حشد الرأى العام حاليا لمساعدة الصندوق.





وأضاف مختار خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، أنه يمكن التبرع من خلال العديد من المنصات، والأكشاك في الشارع، وأيضا من خلال الكروت البنكية "الكريدت كارد"، ليستطيع أى شخص أن يتبرع من خلال موقعنا الإلكترونى، وحتى من يتواجد خارج مصر يستطيع أن يتبرع من خلال أكواد معينة.





وتابع المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر ، أننا لا نعرف موعد انتهاء الموجة الثانية، وهذا هو دور "تحيا مصر"، ونعمل فى اللقاح، والتنمية العمرانية، ومرضى الفشل الكلوى، وغيرها من المبادرات.



