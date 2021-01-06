برلماني: الشباب قاطرة مستقبل مصر.. وتدريبهم أمر في غاية الأهمية

أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على دور الدولة في تحفيز الشباب على العمل من خلال الدورات التدريبية التي تقوم بها بصورة دائمة، مشيرًا إلى أن استكمال الدورات التدريبية مرة أخرى بعدد من المحافظات أمر ايجابي للغاية في هذه المرحلة.





وأضاف " عبد العزيز"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدورات التدريبية تهدف لرفع الروح المعنوية لدي الشباب من خلال تحقيقهم لذاتهم، منوهًا إلى أن هذه الدورات شهدت اقبال كثيف من شباب المحافظات للالتحاق بها والتدريب على المهن والحرف المختلفة التي تساعدهم في افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة.





وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى لرفع مؤشرات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب في كافة القطاعات، علاوة على دورها في توفير قروض مالية تساعد الشباب في افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة للاستثمار بها.





وتابع:" الدولة تأمل في غرس سلوكيات وطرق تفكير سليمة لدى الشباب من خلال الدورات التدريبية التي تساعدهم غي تجديد المعلومات والخبرات الوظيفية والمهنية المتعددة".





يذكر أن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، و4 وزراء ومحافظ القاهرة ، اليوم الثلاثاء، أطلق في احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولي، المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات الجيزة"قرية منشية القناطر"، وبورسعيد "حي الزهور"، .





والبحر الأحمر"الغردقة"، والغربية"المحلة"، والمنوفية "مدينة الشهداء"، والشرقية"السماكين مركز الحسينية" ، وبني سويف" قرية الحرجة" ودمياط" أبو راشد"، والإسماعيلية"التل الكبير" ، وجنوب سيناء"الوادى بطور سيناء"، فضلا عن 4 محافظات أخري يتم تحديد القرى الأكثر احتياجا.