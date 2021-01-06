عميد اقتصاد القاهرة: طرح البرامج التعليمية أونلاين حتى 14 من الشهر الجاري

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من معظم المقررات والبرامج الدراسية بالكلية، وكذلك الأجزاء العملية، الموجودة .





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أضاف "السعيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يتم طرح باقي المقررات للطلاب (أونلاين) منذ بداية زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، و قبل أسبوعين من اتخاذ القرارات المتعلقة بتأجيل الامتحانات ، ليتم إجراؤها بعد إجازة نصف العام.





وأوضح ، أنه سيتم دراسة باقي المقررات الدراسية من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية ، وتستمر الكلية في طرح مقرراتها الكترونيا حتى يوم 14 من الشهر الجاري.





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وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن معظم المقررات الدراسية بالكلية هي مقررات نظرية ، وبالنسبة لباقي المقررات فيتم استكمالها أونلاين .



