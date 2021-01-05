ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التضامن: السيسي أتاح لنا ترخيص 10800 حضانة جديدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:02 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
البهي عمرو
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه حال اتخاذ أى قرار بغلق الحضانات سيكون معه قرار متعلق بـ السيدات التى تعمل بها، و هناك تنسيق مستمر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول هذا الامر.
  
وأضافت نيفين القباج خلال لقاء ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن وزارة التضامن مسئولة عن الأطفال من سن الميلاد حتى 4 سنوات، و من سن 4 سنوات لـ 6 تديرهم وزارة التربية و التعليم.

ولفتت إلى أن هناك 12 مليون طفل من سن يوم لـ 4 سنوات، كاشفة أن الأمهات فى أول 6 أشهر لا تقوم بوضع أبنائهن فى الحضانات لذلك من يريدون الذهاب لـ الحضانات بين 7 لـ 8 ملايين طفل، ولكن من يذهبون للحضانات حوالى مليون فقط، لذلك نجد عجز يصل لـ 6 ملايين طفل لا يذهبون للحضانات.

وأوضحت أن الوزارة تدرس ملفات فتح حضانات جديدة لسد الفجوة الحالية فى الحضانات، والرئيس يوجه بالتوسع فى فتح الحضانات.  

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح لوزارة التضامن ترخيص 10800 حضانة جديدة بالإضافة إلى 14 ألف حضانة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي: منح تراخيص مؤقتة لـ 10,300 حضانة غير مرخصة.. ودعم مليون طالب مدرسي إضافي من الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل بإجمالي ٤.٤ مليون طالب

التضامن فى أسبوع.. حزمة قرارات لصالح أبناء دور الرعاية.. وتدشين مبادرات قبل الشتاء.. ومليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لجميع فئات غير القادرين.. ودعم مليون طالب مدرسي

وزيرا التعليم والتضامن يبحثان سبل تنفيذ توجيهات السيسى حول دعم تكافؤ الفرص التعليمية

التعليم تتفق مع التضامن على بناء برامج ومناهج لأطفال الحضانات وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة

التعليم والتضامن يبحثان توجيهات الرئيس حول دعم تكافؤ الفرص التعليمية

وزيرة التضامن: لدينا 3200 مدرسة جاهزة لتزويدها بحضانات.. فيديو

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات فيات دوبلو 2021 fiat doblo التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر .. صور

بعد أزمتها الصحية.. فيفي عبده تثير الجدل بفيديو من غرفتها

تركيا تعلق على نتائج القمة الخليجية والتصالح مع قطر

على رأسهم وزير المالية.. وصول وفد قطري إلى القاهرة على متن طائرة خاصة

أول رد من إيران على المصالحة الخليجية ووصفها بالعدو في البيان الختامي لقمة العلا

أول تعليق من سعد سمير عقب العودة من الإصابة لمدة عام والمشاركة مع الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القهوة تساعد فى إنقاص الوزن .. ولكن بشروط

دراسة تنصح بتناول الزيتون لهذا السبب

كيا KIA k900 فيس ليفت تظهر للمرة الأولى اليوم أثناء اختبارها.. صور