التضامن: السيسي أتاح لنا ترخيص 10800 حضانة جديدة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه حال اتخاذ أى قرار بغلق الحضانات سيكون معه قرار متعلق بـ السيدات التى تعمل بها، و هناك تنسيق مستمر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول هذا الامر.

وأضافت نيفين القباج خلال لقاء ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن وزارة التضامن مسئولة عن الأطفال من سن الميلاد حتى 4 سنوات، و من سن 4 سنوات لـ 6 تديرهم وزارة التربية و التعليم.





ولفتت إلى أن هناك 12 مليون طفل من سن يوم لـ 4 سنوات، كاشفة أن الأمهات فى أول 6 أشهر لا تقوم بوضع أبنائهن فى الحضانات لذلك من يريدون الذهاب لـ الحضانات بين 7 لـ 8 ملايين طفل، ولكن من يذهبون للحضانات حوالى مليون فقط، لذلك نجد عجز يصل لـ 6 ملايين طفل لا يذهبون للحضانات.





وأوضحت أن الوزارة تدرس ملفات فتح حضانات جديدة لسد الفجوة الحالية فى الحضانات، والرئيس يوجه بالتوسع فى فتح الحضانات.





وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح لوزارة التضامن ترخيص 10800 حضانة جديدة بالإضافة إلى 14 ألف حضانة.



