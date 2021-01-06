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تعليم

تربية رياضية حلوان تناشد طلاب الفرقة الأولى بسرعة استكمال أوراقهم الخاصة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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اسلام خالد
ناشدت كلية التربية الرياضية بنين الهرم بجامعة حلوان طلاب الفرقة الأولى بسرعة استكمال أوراقهم الخاصة بالكلية وإجراء تشعيبهم الخاص بالكلية .

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وأوضحت ادارة شئون الطلاب بالكلية أن سوف يتم السماح لطلاب الكلية بداية مع الاسبوع المقبل فى الحضور إلى الكلية لتسليم الاوراق واختيار تشعيبهم وإصدار الايميلات الجامعية الخاصة بهم .

وحددت الكلية أنها سوف تستقبل الطلاب لمدة أربعة أيام ومستمرة من الأحد الموافق 10 يناير وحتى يوم الاربعاء الموافق 13 يناير   من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا

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وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء تقديم أوراقهم فى الكلية.


كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد . 


يأتي في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين،  مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
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