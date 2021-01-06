بعد إطلاق المرحلة الرابعة من تشغيل 14 وحدة متنقلة.. نواب: خطوة قوية لدعم الكوادر.. والسيسي أول رئيس ينصف الشباب

عبد الفتاح محمد: الدورات التدريبية المتنقلة تساهم في إعداد الكوادر الشبابية لمواكبة سوق العمل

بدير عبد العزيز: الشباب قاطرة مستقبل مصر.. وتدريبهم أمر في غاية الأهمية

شادية ثابت: السيسي أعطى اهتماماً كبيراً للشباب





أطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، و4 وزراء ومحافظ القاهرة، في احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولي، المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات الجيزة"قرية منشية القناطر"، وبورسعيد "حي الزهور".





والبحر الأحمر"الغردقة"، والغربية"المحلة"، والمنوفية "مدينة الشهداء"، والشرقية"السماكين مركز الحسينية" ، وبني سويف" قرية الحرجة" ودمياط" أبو راشد"، والإسماعيلية "التل الكبير" ، وجنوب سيناء"الوادى بطور سيناء"، فضلا عن 4 محافظات أخري يتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بدور الدولة في دعم الشباب، مؤكدين أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بتدريب الشباب.





وفي هذا السياق، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود وزارة القوى العاملة في عقد دورات تدريبية متنقلة في أكثر من محافظة لتدريب الشباب، قائلًا "إقامة دورات تدريبية بصورة مستمرة للشباب بالقرى يساعد في خروج أجيال تواكب سوق العمل".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدورات التدريبية التي تقوم بها الوزارة تكون بهدف تدريب الشباب الأكثر احتياجًا على العديد من الحرف والمهن ، مشيرًا إلى أن مبادرة توفر مهن كالسباكة، التفصيل والحياكة وكهرباء المنازل وغيرهم .





وأضاف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على توفير كافة السبل التي تساعد في خروج شباب قادرين على مواجهة أسواق العمل العالمية، لافتًا إلى دور هذه التدريبات في تحقيق هذا الهدف.





من جانبه، أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على دور الدولة في تحفيز الشباب على العمل من خلال الدورات التدريبية التي تقوم بها بصورة دائمة، مشيرًا إلى أن استكمال الدورات التدريبية مرة أخرى بعدد من المحافظات أمر إيجابي للغاية في هذه المرحلة.





وأضاف "عبد العزيز"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدورات التدريبية تهدف لرفع الروح المعنوية لدي الشباب من خلال تحقيقهم لذاتهم، منوهًا إلى أن هذه الدورات شهدت إقبالاً كثيفاً من شباب المحافظات للالتحاق بها والتدريب على المهن والحرف المختلفة التي تساعدهم في افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة.





وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى لرفع مؤشرات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب في كافة القطاعات، علاوة على دورها في توفير قروض مالية تساعد الشباب في افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة للاستثمار بها.





وتابع:" الدولة تأمل في غرس سلوكيات وطرق تفكير سليمة لدى الشباب من خلال الدورات التدريبية التي تساعدهم في تجديد المعلومات والخبرات الوظيفية والمهنية المتعددة".





وبدورها، ثمنت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، مجهودات الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة بشأن إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع المحافظات المختلفة، قائلة:"الشباب هم أمل مصر وهم قاطرة التنمية وتدريبهم أمر هام جدا خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم أجمع".





وأكدت "ثابت"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعطي اهتماما كبيرا للشباب بمختلف أعمارهم، مشيرة إلى حديث السيسي الدائم عن ضرورة بناء الإنسان وتطوير قدرات الشباب.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى لرفع مؤشرات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب في كافة القطاعات، لافتة إلى أن للدولة دور كبير في توفير قروض مالية تعمل على دعم الشباب في افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم على حل مشكلة البطالة.