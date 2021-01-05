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نقلت إلى المستشفى.. شقيق عبلة الكحلاوي يكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بـ كورونا ..فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:49 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد الكحلاوي شقيق الداعية عبلة الكحلاوي، إن الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي مستقرة وسوف تمر هذه الفترة بسلام ونتمني أن يدعوا لها الجميع بالشفاء العاجل لعبور هذه الأزمة الصحية.

وأضاف محمد الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عبلة الكحلاوي كانت تعاني اليوم بسبب إصابتها بفيروس كورونا وذهبنا إلى المستشفى لأنها تعاني من قصور في التنفس.

وأوضح أن عبلة الكحلاوي حالتها الصحية لا تحتاج إلى دخول غرفة العناية المركزة، وكل ما تعاني منه هو قصور بسيط في التنفس وستمر هذه الأزمة بخير.

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