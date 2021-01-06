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تعليم

اتحاد طلاب علوم عين شمس: أنشطة متنوعة وحفلات "أون لاين" بعد تعليق الدراسة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:13 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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باسنتي ناجي
أكد الطالب محمد سيد رئيس إتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس، علي أن الأنشطة الطلابية  بالكلية تعمل " أونلاين " عبر الإنترنت، لافتًا الى إعداد خطة عمل محكمة بإشراف الدكتور "محمد رجاء" عميد الكلية  وذلك بعد اعتماد الدراسة عن بعد بقرار مجلس الوزراء  بسبب الموجة الثانية لانتشار عدوى فيروس كورونا.

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وأوضح  خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد " أن أهم خطط الاتحاد الطلابى الآن هى إعداد معسكر عبر الإنترنت وذلك بضوابط و أساسيات حتى يستفيد الطلاب منها، حيث أن المعسكرات تعتبر أهم انشطة الاتحاد الطلابي التي ينتظرها الطلاب كل عام. 

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وأشار رئيس اتحاد طلاب علوم عين شمس الى تجهير اللجنة الفنية لإعداد حفلة عبر الإنترنت ليغنى فيها الشباب، منوهًا عن رحلات اللجنة الاجتماعية والتي من أهم خطتها التصوير من داخل أماكن الزيارة  لمعايشة الطلاب أجواء الرحلات.  

ولفت إلى مسابقات اللجنة الرياضية عبر صفحتها الخاصة بشكل دوري ومستمر حتي لا يشعر الطالب بأى عوائق، مشيرًا إلى برنامج " تبسيط العلوم " المسؤولة عنه اللجنة العلمية والثقافية لدمج العمل بينهم خلال مواقع  التواصل الاجتماعي.

استطرد، بأن أسرة الجوالة لم يتوقف عملها بل تعمل علي شرح أسس اللجنة عبر الصفحة الخاصة بها علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، منوهًا عن الإعداد  لندوة  بحضور كافة أسر الكلية  بعنوان " مايقابله الطالب بعد التخرج " عبر برامج التواصل للحفاظ علي التدابير الوقائية وصحة الطلاب والملقين.
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