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منوعات

رسام له العجب.. شاهد إسلام شكري يصنع لوحات فنية مبهرة من الشخبطة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:18 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

بشخبطة على لوحة بيضاء تتسم بنبض الحياة  يجسد  " إسلام شكري"  الشخصيات العامة والفنية على لوحات مبهرة  تسكنها روح  الشخصية المرسومة بطريقة سريالية يصعب وصفها أو فهما  لرسمها بشكل متداخل حافل بالشخبطة الفنية.


هوا " إسلام" صاحب ال 31 عاما و خريج كلية التربية ، الرسم منذ صغره ولكنه اضطر إلى كبت موهبته لفترة طويلة لظروف دراسته وعمله في مجال الجرافيك، ليعيد إحياء موهبته بعد ذلك ويتحدث منها عن ابداعاته وتكون ايضا مصدرا للرزق.


احترف الرسام " إسلام"  فن الرسم بالشخبطة منذ عامين، بعد أن رأى أحد الرسامين الماليزيين يصنع لوحات خيالية بأسلوب الشخبطة، لينتهج " إسلام" هذا المنوال الفني، ويبدأ في رسم العديد من الشخصيات الفنية والتاريخية بأسلوب أذهل الجميع عبر شبكات مواقع التواصل، وذلك بحسب حديثه لموقع "صدى البلد".


بدأ " إسلام" في نشر لوحاته عبر صفحته بالفيس بوك، ليجد بعدها ردود أفعال غير متوقعة على لوحته المرسومة بالشخبطة ، التي اتسمت بالإشادة بموهبته وفنه المثير وغير التقليدي، والذي لا يشبه الفنانين الأخرين.


ونالت لوحات الرسام " إسلام شكري"  إعجاب الكثير من جماهير السوشيال ميديا، وخاصة حين كشف عن لوحته الشيخ الجليل محمد الشعراوي والفنان يحيي الفخراني الذي يعتز بهما ويفتخر كثيرا برسمهما، حيث تعتبر تلك اللوحات أكثر أعماله الفنية المقربة إلى قلبه.


شعر " إسلام " بالفرحة عندما رأى زوجة النجم تامر حسني تهديه تيشرت مطبوع عليه رسمة "إسلام" التي رسمها له، ولكنه شعر بالحزن لانه لم يتم ذكر أن تلك الصورة المطبوعة من أعماله الفنية، حيث كان يتمنى الإشارة إليه بشكل معنوي وتقديري على رسمته للنجم "تامر حسني".


ويتطلع الرسام " إسلام"،  بأن يعد أول معرض لفن الشخبطة والذي سيكون الاول من نوعه في مصر، لتدشين هذا الفن في مصر، حيث يوجد هذا الأسلوب الفني المختلف في أغلب دول العالم، ويعتمد عليه رسامين عدة في رسم لوحتهم الفنية التي تشعر المتفرج بروح الأشخاص الموجود على اللوحة الفنية الممزوجة بالشخبطة 

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