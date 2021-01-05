هيئة التعاون الخليجي: قمة العلا حسمت التباعد بين دول الخليج

قال الدكتور عبد العزيز العريعر، عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التعاون الخليجى، إن مبادرة العلا قمة حسم، لأنها حسمت التباعد بين الدول الخليجية، ونتمنى أن تتماشى مع العام الجديد، في خطوات تنفيذ بنود المبادرة التي تسعى لطي صفحة الماضي ، والبداية من جديد، للعمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات، والجميع متفقون على ذلك.





وأضاف " العريعر "، خلال برنامج "حديث القاهرة" على "القاهرة والناس"، نحن سعداء بهذه الاتفاقية، ونأمل أن يعم علينا الخير، ودليل على قوة الإرادة، بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكما ذكر فى البيان، أن هناك خطوات ستقود إلى عودة الأمور إلى طبيعتها، والتعاون والتكاتف مع مصر، لدعم الأمن العربي والعمل العربي المشترك.





وتابع عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التعاون الخليجى، أن بند التدخل فى الشئون الداخلية للدول هو مبدأ أساسى فى المبادرة، وهذا الاتفاق يمهد للتعاون المشاركة فى الرأى، والسير قدما ، وسيتبع هذه المبادرة لقاءات مستقبلية، بدلا من القطيعة.





من جانبه قال الكاتب الإماراتي محمد خلفان الصوافي، إن قمة العلا عودة للعلاقات الخارجية، ولفترة ما قبل الأزمة، وحتى يعود العمل الخليجي لسابق عهده، ولكن هذا لا يعنى أننا لا ندرك أننا نحتاج إلى خطوات فعليا من الطرف الآخر لإثبات حسن نيته.





وأضاف، الخطوات المطلوبة من قطر معروفة للجميع، وتم اعلانها من قبل، وهى واضحة لكل المراقبين، وننتظر خلال أيام لنتأكد من مدى تطبيق الخطوات والإجراءات العملية للتفعيل.





وتابع "كان هناك تفويض من بعض الدول للسعودية، لتنوب عنهم فى أزمة قطر، وكان القرار فى محله، وما تم جاء بموافقة الدول العربية، فإنابة السعودية كان اختيارا موفقا".