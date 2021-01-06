ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري طب نفسي تكشف المفاهيم المغلوطة عن المرضى

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:52 ص
دكتورة سالي الشيخ
دكتورة سالي الشيخ
Advertisements
ندى رأفت
قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، إن بعض الأشخاص أصبحت لديهم مفاهيم مغلوطة عن العلاج النفسي، لافتة إلى أن العلاج النفسي هدفه تغيير مفهومنا وأفكارنا ونظرتنا للأمور.  

وأضافت الدكتورة سالي الشيخ ، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن العلاج النفسي قائم على التحليل النفسي واستخدام بعض التكنيكات المعينة لفهم الشخص لنفسه.  

وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن الطب النفسي موجود في مصر من زمان جدًا، مشيرة إلى أن هناك علاقة بين علم الأعصاب والطب النفسي، وليس هناك مرض في الطب النفسي يعرف بـ "الجنون"، معقبة: "السينما قدمت صورة خاطئة عن الدكتور النفسي، وظلمته كثيرا، خاصة أن الناس تتأثر كثيرًا بالسينما".  

ولفتت إلى أنه لا يتم الحكم على المريض إذا كان مريضا نفسيا أو لأ، إلا بعد الكشف عليه وتقييم حالته، منوهة بأنه تتم مساءلة الأقارب والعائلة لمعرفة التاريخ المرضي للمريض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استشاري طب نفسي: الأم سبب وجود الطفل المدلل.. فيديو

الإفتاء: تنظيم النسل موجود منذ عصر الرسول

أضرار زواج الأقارب على الأطفال.. وأمراض وراثية تمنع الزواج

القومي للمرأة يختتم ورشة عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي بمكتب شكاوى المجلس

ترشيحاتنا

محمد فؤاد يفتح النار على حلمي بكر ويتوعده: «مش هعدي الموضوع بالسهل.. وردي هيزعلك»

فييرا يبكي على الهواء بسبب كلمات أحمد سمير لاعب الزمالك السابق.. فيديو

هل يتم تأجيل المباراة؟.. 15 إصابة بكورونا تضرب سموحة قبل مواجهة الإنتاج الحربي

حصانة مرتضى منصور تنتهي خلال 4 أيام.. كيف يضمن الدستور الحماية للنواب؟

قفزة حادة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

تركيا تعلق على نتائج القمة الخليجية والتصالح مع قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر المستجدات .. دراسة توضح فئة جديدة أكثر عرضة بـ كورونا

متخفيًا.. التقاط صور للأمير ويليام يطبخ الطعام داخل أحد مراكز المشردين

ساندويتش خفافيش.. شاب يثير الجدل في مشهد صادم.. فيديو