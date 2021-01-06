استشاري طب نفسي تكشف المفاهيم المغلوطة عن المرضى

قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، إن بعض الأشخاص أصبحت لديهم مفاهيم مغلوطة عن العلاج النفسي، لافتة إلى أن العلاج النفسي هدفه تغيير مفهومنا وأفكارنا ونظرتنا للأمور.





وأضافت الدكتورة سالي الشيخ ، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن العلاج النفسي قائم على التحليل النفسي واستخدام بعض التكنيكات المعينة لفهم الشخص لنفسه.





وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن الطب النفسي موجود في مصر من زمان جدًا، مشيرة إلى أن هناك علاقة بين علم الأعصاب والطب النفسي، وليس هناك مرض في الطب النفسي يعرف بـ "الجنون"، معقبة: "السينما قدمت صورة خاطئة عن الدكتور النفسي، وظلمته كثيرا، خاصة أن الناس تتأثر كثيرًا بالسينما".



