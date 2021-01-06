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منوعات

اتهمته بالتحرش .. نزار الفارس يطالب بعرض رانيا يوسف على طبيب نفسي.. (خاص)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنه استغرب كثيرا  من اتهام الفنانة رانيا يوسف له بالتحرش، وذلك بعد الضجة التي أثيرت حول الفنانة المصرية فور إذاعة حوارها التليفزيوني، الذي اتسم بالجرأة  وردودها غير المتوقعة .


وأوضح الفارس في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه شعر بالصدمة والاستغراب من اتهام رانيا يوسف له بالتحرش بها من خلال أسئلته التي ألقاها عليها خلال حوارها معها، حيث اعترفت له في تسريب صوتي نشر مؤخرا بأنها كانت سعيدة بحديثه التليفزيوني معها وأنها لم تندم على ما قالته في الحوار.


وقال الإعلامي العراقي نزار في تصريحه ، إنه يتمنى من الفنانة رانيا يوسف أن تعرض نفسها على طبيب نفسي، في أقرب وقت ممكن بسبب تصريحاتها المتناقضة عنه، خاصة بعد اتهامه بالتحرش بها، معبرا عن اعتراضه لهذه الاتهامات الشنيعة.


جدير بالذكر أن الإعلامي العراقي نزار الفارس، أجرى حوارا تلفزيونيا مع النجمة رانيا يوسف، أثار بعدها موجة من الغضب حول الفنانة لتصريحاتها المثيرة حول الحجاب و طريقة لبسها في المهرجانات .


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