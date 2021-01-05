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حوادث

جهود مكثفه لضبط قاتل سيدة الدراكسة.. سمها لسرقتها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:51 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تكثف الاجهزه الامنية بالدقهلية من جهودها لضبط المتهم بقتل سيدة مسنه بقرية الدراكسه التابعه لمركز منية النصر قام بوضع السم لها بقصد سرقتها .
وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد  بورود اشاره لمركز شرطة منية النصر  من مستشفى منية النصر المركزي  بوصول سيدة مسنه فى حالة إعياء شديدة نتيجة تناول مادة سامة وتوفت فور وصولها .

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ تبين مصرع س.ا ، 60 عامت نتيجه تناول مادة سامة " حبة الغلة السامة " وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث وتوصلت التحريات الي قيام أحد جيرانها بوضع قرص حفظ الغلة السامة لها بالأيس كريم بغرض سرقتها .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التى  امرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاه وكلفت المباحث لسرعة ضبط المتهم الهارب.
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