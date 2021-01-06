أخبار التوك شو.. رسالة عاجلة من أحمد موسى.. والتضامن: 11 حضانة بها إصابات بـ كورونا

قال الدكتور محمد الكحلاوي شقيق الداعية عبلة الكحلاوي، إن الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي مستقرة وسوف تمر هذه الفترة بسلام ونتمني أن يدعوا لها الجميع بالشفاء العاجل لعبور هذه الأزمة الصحية.

وأضاف محمد الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عبلة الكحلاوي كانت تعاني اليوم بسبب إصابتها بفيروس كورونا وذهبنا إلى المستشفى لأنها تعاني من قصور في التنفس.

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن، الدولى تولى اهتمام كبير بالحضانات، موضحة أن هناك أعداد من السيدات تعمل و تقوم بوضع أبنائها فى الحضانة.





وأضافت نيفين القباج خلال لقاء ببرنامج « مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن هناك 11 حضانة فقط على مستوى الجمهورية حدث بها إصابة بفيروس كورونا، وتم إغلاقها.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن سبب إغلاق الطرق أمام حركة السيارات في بعض الطرق يعود للشبورة المائية، مضيفا أن وزارة الداخلية تواصل جهودها في تأمين مرتادي الطرق أثناء الشبورة المائية.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، أن الأهم توفير الحماية للمواطنين، وتبدأ الحركة مع تحسن حالة الطقس، متابعا أن الداخلية تقدم جهدا كبيرا.





قال المطرب محمد فؤاد، تعليقا على هجوم الموسيقار حلمي بكر عليه بسبب أغنيته الجديدة، إن العصر اختلف وهناك تطور كبير في لغة الشارع، مؤكدا "الشباب الجديد بيحب المزيكا ونفسه يقدم حاجة محترمة".





كشف الإعلامي أحمد موسى، ما جرى في قمة التعاون الخليجي 41، والمصالحة العربية القطرية، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يذهب للقمة رغم كل ما تردد في هذا الأمر.





علق الإعلامي أحمد موسى، على عدم حضور الرئيس السيسي قمة العلا الخليجية اليوم بالرياض قائلا: "مكنش لازم الرئيس يحضر"، مشيرا إلى ان التصالح او ما يسمي تحته ايا كان مصر لا تندرج فيه، ومصر لن تفتح خطوط الطيران امام قطر، وكل ما يقال هراء و أكاذيب وشائعات.





قال الدكتور أحمد أبوزيد، الطبيب المعالج لحالة الطفل محمد المتعافى من فيروس كورونا، إنه تلقى الطفل محمد وهو يعانى من التهاب فى الرئة وارتفاع فى درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه بعد عمل الإشاعة المقطعية وبعد ذلك عمل المسحة وتبين أنه مصاب بـ فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الطفل محمد كان يعانى من كحة مستمرة وصعوبة فى التنفس من الدرجة الثانية، وتم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا، وبعد 10 أيام تعافى من الفيروس.

وأوضح أن كمية الأدوية التى كانت تعطى للطفل محمد كانت أقل من التى تعطى للشخص الكبير.





