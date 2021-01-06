تعليم الكبار بجامعة عين شمس: جار وضع إجراءات خاصة بمشروع محو الأمية

علّق الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس على إعلان قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات واستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول فيما يخص مشروع محو الأمية قائلاً: "جار وضع إجراءات خاصة بمشروع محو الأمية في الفترة القادمة".





وأضاف الدكتور اسلام خلال تصريحاته لـ "صدي البلد" أن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس في انتظار قرارات جديدة من هيئة تعليم الكبار بشأن مشروع محو الأمية بالجامعات.



