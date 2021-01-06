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تعليم

تعليم الكبار بجامعة عين شمس: جار وضع إجراءات خاصة بمشروع محو الأمية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:54 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حسام الفقي
علّق الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس على إعلان قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات واستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول فيما يخص مشروع محو الأمية قائلاً: "جار وضع  إجراءات خاصة بمشروع محو الأمية في الفترة القادمة".

وأضاف الدكتور اسلام خلال تصريحاته لـ "صدي البلد" أن مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس في انتظار قرارات جديدة من هيئة تعليم الكبار بشأن مشروع محو الأمية بالجامعات.

وأكد "السعيد" أن جامعة عين شمس تصدرت ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها بمشروع محو الأمية وفقًا لنتائج دورة أكتوبر 2020، ويعد هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة برئاسة الدكتور "محمود المتيني ".

وأشار الدكتور إسلام السعيد، إلى الدور المحوري الذي يقوم به المركز لتدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية، وكذلك التعاون البناء والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، بالإضافة للدور التنسيقي المهم الذي يقوم به المركز مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع.

ونوه مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، بأن طلاب جامعة عين شمس وحدهم قاموا بمحو أمية حوالي 7644 دارسًا من إجمالي 24760 دارسًا ، مضيفًا أن هذا يعني أن جامعة عين شمس منفردة حققت ما يقرب من ثلث إنجاز كل الجامعات بنسبة 30.8% وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الجامعة .

كما أصدرت مجلس جامعة عين شمس، قرارا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها ٢٥٠ جنيهاً نظير محو أمية شخص واحد. 
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