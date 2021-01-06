جامعة حلوان توضح الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال يناير 2021

10 برامج تدريبية أون لاين لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر يناير

برنامجان تدريبيان لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لمواكبة التحول الرقمي





ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر يناير 2021 ، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز .





يأتي ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .





وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وتقام هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.





ومن هذه البرامج ١٠ برامج تدريبية بنظام الاون لاين في الشهر الجاري، وهي:





- الكتابة العلمية و النشر الدولى يومى السبت و الأحد ٩-١٠ يناير ٢٠٢١ .





- مهارات الاتصال فى انماط التعليم المختلفة يومى الثلاثاء والاربعاء 12- 13 يناير ٢٠٢١ .





- الاحصاء التحليلى spss يومى الثلاثاء والاربعاء 12-13 يناير ٢٠٢١ .





- إدارة الوقت والاجتماعات يومى الاحد و الاثنين ١٧-١٨ يناير ٢٠٢١ .





- الجوانب القانونية فى الاعمال الجامعية يومى الثلاثاء و الاربعاء ١٩-٢٠ يناير ٢٠٢١ .





- تصميم المناهج وتوصيف و تقرير البرامج و المقررات يومى الثلاثاء و الاربعاء ١٩-٢٠ يناير ٢٠٢١ .





- بنك المعرفة المصرى يومى السبت و الاحد ٢٣- ٢٤ يناير ٢٠٢١ .





- مكافحة الفساد و التعريف به يومى السبت و الاحد ٢٣- ٢٤ يناير ٢٠٢١ .





- الذكاء الاصطناعى يومى الثلاثاء و الاربعاء ٢٦- ٢٧ يناير ٢٠٢١ .





- اخلاقيات البحث العلمى يومى الثلاثاء و الاربعاء ٢٦- ٢٧ يناير ٢٠٢١ .









كما تقيم الجامعة دورتين تدريبيتين بدار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وهما





- دورة حول الجوانب المالية بالأعمال الجامعية يومى الاحد الاثنين ١٠-١١ يناير ٢٠٢١



