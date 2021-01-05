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برلمان

برلماني يطالب بتدشين مبادرات لتنشيط السياحة بصورة دورية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:48 م
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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القسم السياسي
قال النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، إن تخفيض أسعار تذاكر الطيران في الرحلات الداخلية لمدة شهر يبدأ من يناير الحالى حتى فبراير القادم أمر ايجابي للغاية، مشيرًا إلى أن خفض هذه الأسعار يساعد في انتعاش السياحة الداخلية.

وأفاد "حافظ"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بأن مبادرة "شتى في مصر" التي دشنتها وزارة السياحة للتنشيط السياحة الداخلية تعد بمثابة خطوة إيجابية لمواكبة التغيرات التي تحدث في القطاع السياحي، لافتًا إلى أن العاملين بهذا القطاع عانوا خلال الآونة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن هذه المبادرة سوف تحقق مكاسب طفيفة في مجال السياحة الداخلية مما يعود بالنفع على العاملين في القطاع، مطلبًا بزيادة هذه  المبادرات لتنشيط السياحة الداخلية وتعزيزها بصورة مستمرة.

وأضاف أن الدولة تضم أفضل مقاصد سياحية على مستوى العالم تتميز بجو ساحر كالمقاصد في محافظتي الأقصر وأسوان، بالإضافة للمقاصد السياحية المختلفة بمحافظتى البحر الأحمر وشرم الشيخ.

يذكر أن مجلس الوزراء،  أحيط بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلى،  والتى تحمل عنوان "شِّتى فى مصر"، وذلك تحفيزًا للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021.

كما وافق مجلس الوزراء  على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 73، المنعقدة بتاريخ 28/12/2020 بعدد 27  موضوعا.  
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