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محافظ الغربية يكشف عن إعادة تأهيل مسار العائلة المقدسة ..فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:54 م
مسار العائلة المقدسة
مسار العائلة المقدسة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن مسار العائلة المقدسة بدأ منذ أول دخولهم مصر حيث إنهم مروا على 25 مكانا في مختلف أنحاء مصر، مؤكدا أن من ضمن هذه المسارات مسار سمنود.

وأضاف محافظ الغربية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج "التاسعة"، أن المسار المتواجد في مدينة سمنود طوله 250 مترا وينتهي هذا المسار في سمنود بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب، مؤكدا أن محافظة الغربية من أولى المحافظات التي قامت بتهيئة هذا المسار بعد أن كان سوقا عشوائيا.

وأوضح طارق رحمي أن مسار العائلة المقدسة الآن تحول لبازار ومكان سياحي، وهذا من ضمن المحاولات التي تقوم بها المحافظة حتي تكون علي الخريطة السياحية لجمهورية مصر العربية.

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