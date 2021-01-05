محافظ الغربية يكشف عن إعادة تأهيل مسار العائلة المقدسة ..فيديو

محافظ الغربية، إن مسار العائلة المقدسة بدأ منذ أول دخولهم مصر حيث إنهم مروا على 25 مكانا في مختلف أنحاء مصر، مؤكدا أن من ضمن هذه المسارات مسار سمنود.

وأضاف

محافظ الغربية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية في برنامج "التاسعة"، أن المسار المتواجد في مدينة سمنود

طوله

250 مترا وينتهي هذا المسار في سمنود بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب، مؤكدا أن محافظة الغربية من أولى المحافظات التي قامت بتهيئة

هذا المسار بعد أن كان سوقا عشوائيا.