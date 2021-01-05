ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: خفض أسعار تذاكر الطيران يعزز السياحة الداخلية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:57 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
Advertisements
القسم السياسي
ثمّن النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، جهود الحكومة خلال الآونة الأخيرة لمواجهة التداعيات السلبية للموجة الثانية من فيروس كورونا على كافة القطاعات، مشيرًا إلى مبادرة "شتى في مصر" التي دشنتها وزارة السياحة بهدف تنشيط السياحة الداخلية تصب في هذه الجهود.


وأضاف "عبده"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الفترة الحالية يشهد القطاع السياحي حالة غير مستقرة بسبب توقف حركة الطيران بين العديد من الدول، بالإضافة إلى غلق العديد من المقاصد السياحية في العديد من دول العالم  بسبب انتشار فيروس كورونا مرة أخرى  .

وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن قرار خفض أسعار تذاكر الطيران الداخلي لجعلها في متناول الجميع يساعد في تعزيز نشاط السياحة الداخلية مرة أخرى، منوها إلى أن فصل الشتاء في مصر يتميز بطبيعة ساحرة مما يجعل هناك إقبال من المواطنين على  المقاصد السياحية المختلفة.

وتابع: "نحن نأمل اجتياز هذه الفترة بدون خسائر خاصة في القطاع السياحى الذى ربما أن تؤثر بالسلب على العاملين بهذا القطاع بسبب توقف السياحة الخارجية".

يذكر أن مجلس الوزراء، أحيط بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلى، والتى تحمل عنوان "شِّتى فى مصر"، وذلك تحفيزًا للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15 /1 /2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28 /2 /2021.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 73، المنعقدة بتاريخ 28 /12 /2020 بعدد 27 موضوعًا.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: القطاع السياحي يعاني.. ومبادرة شتي في مصر تحل الأزمة

الحكومة تبحث إطلاق مبادرة شتى بـ مصر.. نواب: تساعد في فك حصار السياحة الخارجية.. وتعيد إمبراطورية القطاع مجددا

برلماني: الدولة كثفت جهودها لنهضة السياحة رغم أزمة كورونا

بعد ارتفاع عدد زيارات السائحين لمصر.. نواب: السياحة على رأس أولويات الدولة.. وانتعاشها مرهون بانتهاء جائحة فيروس كورونا

الحكومة تعلن تخفيض أسعار الطيران الداخلى حتى نهاية فبراير المقبل

تشديد جديد.. 4 قرارات حكومية عاجلة لمواجهة كورونا | تعرف عليها

ترشيحاتنا

مُشجعة وتحقق الازدهار.. أول تعليق أمريكي على نجاح القمة الخليجية

الصحة: تسجيل 1119 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و55 وفاة

سعر ومواصفات سيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي استقلها اليوم مع أمير قطر .. صور

اتهمته بالتحرش .. نزار الفارس يطالب بعرض رانيا يوسف على طبيب نفسي.. (خاص)

أخبار التوك شو.. رسالة عاجلة من أحمد موسى.. والتضامن: 11 حضانة بها إصابات بـ كورونا

قيمة إضافية.. الأهلي يحول 2 مليون جنيه لـ بيراميدز بسبب أفشة.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فاعليات اليوم الثاني لمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات.. فيديو وصور

القهوة تساعد فى إنقاص الوزن .. ولكن بشروط

دراسة تنصح بتناول الزيتون لهذا السبب