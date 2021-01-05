برلماني: خفض أسعار تذاكر الطيران يعزز السياحة الداخلية

ثمّن النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، جهود الحكومة خلال الآونة الأخيرة لمواجهة التداعيات السلبية للموجة الثانية من فيروس كورونا على كافة القطاعات، مشيرًا إلى مبادرة "شتى في مصر" التي دشنتها وزارة السياحة بهدف تنشيط السياحة الداخلية تصب في هذه الجهود.









وأضاف "عبده"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الفترة الحالية يشهد القطاع السياحي حالة غير مستقرة بسبب توقف حركة الطيران بين العديد من الدول، بالإضافة إلى غلق العديد من المقاصد السياحية في العديد من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا مرة أخرى .





وأشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن قرار خفض أسعار تذاكر الطيران الداخلي لجعلها في متناول الجميع يساعد في تعزيز نشاط السياحة الداخلية مرة أخرى، منوها إلى أن فصل الشتاء في مصر يتميز بطبيعة ساحرة مما يجعل هناك إقبال من المواطنين على المقاصد السياحية المختلفة.





وتابع: "نحن نأمل اجتياز هذه الفترة بدون خسائر خاصة في القطاع السياحى الذى ربما أن تؤثر بالسلب على العاملين بهذا القطاع بسبب توقف السياحة الخارجية".





يذكر أن مجلس الوزراء، أحيط بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلى، والتى تحمل عنوان "شِّتى فى مصر"، وذلك تحفيزًا للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15 /1 /2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28 /2 /2021.



