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قضايا الدولة: الهيئة تباشر كل القضايا في الداخل والخارج.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:51 ص
المستشار أبو بكر
المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة
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محمود محسن
أكد المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن كتاب هيئة قضايا الدولة يتناول الماضي ثم الحاضر في سلسلة الثقافة القانونية التى تتولاها الهيئة العامة للكتاب.

وأضاف "الصديق" خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أننا أردنا أن نعرف ثقافة العدالة للمواطن العادي، مشيرا إلى أن المتخصص فى القانون يعلم ولكن المطلوب نشر ثقافة العدالة حتى يستطيع فهمها المواطن العادي.

وتابع رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة تباشر كل قضايا الدولة ما لها وما عليها في الداخل والخارج .

وأشار الصديق إلى أن هيئة قضايا الدولة لها الحق في تسوية النزاعات من أجل العدالة الناجزة مؤكدا أنها تسعى إلى تنفيذ القانون سواء بالحجز الإداري أو الإجبار
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