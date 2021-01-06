هبة رحمي تنفذ فكرة منيو برايل لمساعدة المكفوفين على قراءة قائمة المطاعم | تفاصيل

كشفت هبة رحمي طالبة بكلية الألسن، تفاصيل تنفيذها فكرة «منيو برايل» بأحد مطاعم قنا لمساعدة زملائها المكفوفين.





وقالت هبة رحمي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي": "زمان لما كنت بروح أي مطعم مبعرفش أقرأ المنيو والحوار يكون صعب مع مسؤولي المطعم ".





وأضافت هبة رحمي:" جت لي فكرة كتابة منيو بطريقة برايل لمساعدة المكفوفين على قراءة وصفات الطعام بكل حرية".





وأكملت هبة رحمي:" طبعت حتى الآن منيو بطريقة برايل لـ 3 مطاعم، ويمكن أن نضع منيو المطاعم على الهواتف المحمولة لقراءته بالقارئ الصوتي للمكفوفين".



