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هبة رحمي تنفذ فكرة منيو برايل لمساعدة المكفوفين على قراءة قائمة المطاعم | تفاصيل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:03 ص
هبة رحمي
هبة رحمي
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هاني حسين
كشفت هبة رحمي طالبة بكلية الألسن، تفاصيل  تنفيذها فكرة «منيو برايل» بأحد مطاعم قنا لمساعدة زملائها المكفوفين.

وقالت هبة رحمي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي": "زمان لما كنت بروح أي مطعم مبعرفش أقرأ المنيو والحوار يكون صعب مع مسؤولي المطعم ".

وأضافت هبة رحمي:"  جت لي فكرة كتابة منيو بطريقة برايل لمساعدة المكفوفين على قراءة وصفات الطعام بكل حرية".

وأكملت هبة رحمي:"  طبعت حتى الآن منيو بطريقة برايل لـ 3 مطاعم، ويمكن أن نضع منيو  المطاعم على الهواتف المحمولة لقراءته بالقارئ الصوتي للمكفوفين".

ولفتت هبة رحمي:"  لا يمكن الاستغناء عن طريقة برايل لأنها الطريقة التي يستطيع بها الكفيف أن يقوم بتطويع المجتمع لصالحه ويستطيع ان يقرأ بحرية"، مضيفة:"  انا عملت كوتشينة بطريقة برايل كي اتمكن من  اللعب".
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