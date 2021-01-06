4 أمور لا تغفلها.. الأزهر يكشف عن الأعمال المستحبة لتكفير الذنوب.. فيديو

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من أهم الأعمال المستحبة لتكفير الذنوب هو الصلاة على وقتها لقول النبي (أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟))، قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: ((فذلك مثل الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهن الخطايا).





وأضاف سلامة ، في البث المباشر للأزهر الشريف للرد على الأسئلة والفتاوى، أن الأمر الثاني هو كثرة الوضوء فكلما انتقد الوضوء يعاد مرة أخرى لأن الوضوء تخرج الذنوب من أعضاء الجسد كما تتساقط أوراق الشجر.





وذكر أنه مستحب كذلك لتكفير الذنوب، إخراج الصدقات والإكثار من الحسنات، فيقول الله ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ويقول النبي "وأتبع السيئة الحسنة تمحها".





وشدد كذلك على ضرورة اجتناب الكبائر، فيقول الله تعالى "الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ".





تكفير الذنوب بـ3 خطوات

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، أنه في حال أذنب العبد وارتكب معصية ، فعليه أن يقوم بثلاثة أعمال من أجل تكفير الذنوب في دقيقتين وليغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه فورًا.





أوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بهذه الأعمال الثلاثة عند الوقوع في معصية، والتي بها يتم تكفير الذنوب في دقيقتين وهي: «إسباغ الوضوء، صلاة ركعتين، والاستغفار»، منوهًا بأن الله عز وجل يغفر للإنسان ذنبه فور انتهائه من تلك الأعمال الثلاثة وينجح المذنب في تكفير الذنوب في دقيقتين من خلالها.



