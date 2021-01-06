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رياضة

بيراميدز يتقدم بعرض للأهلي والزمالك لشراء محمد شريف ومصطفى محمد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:14 ص
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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حسام الحارتي
فجّر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده ان بيراميدز يخطط لارسال عرض رسمي لناديي الأهلي والزمالك لشراء واحد من الثنائي محمد شريف ومصطفي محمد.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه ملعب "أون تايم"، المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس": بيراميدز مهتم بشريف ومصطفي محمد وسيسلك الطرق الشرعية لشراء أحدهما علي الأقل.

وحقق نادي بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب دور الـ32 الأول بكأس الكونفيدرالية.

وتأهل بيراميدز إلى دور الـ32 الثاني بالبطولة الأفريقية، بعدما كرر فوزه على الفريق الليبي، عقب فوزه على الاتحاد في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ليتأهل بإجمالي (4-2) نتيجة اللقائين.

واستقبل بيراميدز هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق علي محمد، قبل أن يعادل عبد الله السعيد النتيجة في الدقيقة 21 من ركلة الجزاء.

وتقدم إيريك تراوري لصالح بيراميدز في الدقيقة 27، قبل أن يعزز دودو الجباس النتيجة في الدقيقة 37، وقلص عمران صالح النتيجة لصالح الفريق الليبي بهدف في الدقيقة 90+2.

وتقام قرعة الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفدرالية، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية، لتقام مباراة الذهاب في 14 فبراير 2021، على أن تقام مباراة الإياب في 21 فبراير 2021.
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