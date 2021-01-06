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محافظات

إزالة عقار سكني لخطورته الداهمة على المواطنين في دمياط .. صور

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:58 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور عثمان شعلان ، حملة لإزالة عقار مكون من 5 طوابق صادر له قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأُزيل العقار الموجود في منطقة المساكن، والصادر له قرارات إزالة "منشآت ايله للسقوط، تمثل خطورة داهمة".

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والتي أشارت الى أن هناك حملات موسعة للتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، فضلا عن الإزالة الفورية لأي عقار يمثل خطورة على حياة المواطنين بجميع المراكز والمدن.

وأوضحت أنه تمت الإزالة نهائيا حتى سطح الأرض تحت إشراف مهندسى الوحدة المحلية، وتستمر الجهود لتنفيذ هذه الأعمال. حيال جميع العقارات الصادر لها قرارات الازالة نظرًا لما تمثله من خطورة داهمة.
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