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للحد من تكدس المواطنين.. محافظ دمياط: تخصيص عدد من المدارس لصرف المعاشات.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:44 ص
محافظة دمياط
محافظة دمياط
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن دمياط من المحافظات التي بها قلة في عدد إصابات فيروس كورونا وهذا منذ انتشار الموجة الأولي من الوباء، مؤكدة أن هناك لجاناً تقوم بالتشديد علي تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية يوميا من خلال متابعتهم لتطبيقها .

وأضافت محافظ دمياط خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي، أن المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالفيروس يتم تنفيذ القانون عليهم بصرامة، موضحة: "أغلقت 3 مطاعم مخالفين، بالإضافة الي المطاعم التي تم غلقها سابقا .

وأوضحت منال عوض ، أن غرامات عدم ارتداء الكمامات تم تنفيذها والعمل بها داخل المحافظة منذ 3 أيام لافتة إلي أن المحليات ما زالت تنتظر تنفيذ الضبطية القضائية الخاصة برؤساء المدن غدًا .

وأعلنت أنه تم تخصيص عدد من المدارس لصرف المعاشات للحد من تكدس المواطنين.

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