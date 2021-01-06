بالأسود.. شيما صابر تخطف الأنظار في عيد ميلاد زوجها

وظهرت

وهي ترتدي فستاناً متوسط الطول بأكمام طويلة ومكشوف من أعلى الأكتاف، ويتوسطه حزام باللون الأسود من الجلد على منطقة الخصر، واختارت عليه جاكيت من الجلد بأكمام طويلة أيضا، تبرز من اناقتها.