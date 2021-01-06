بالأسود.. شيما صابر تخطف الأنظار في عيد ميلاد زوجها

شاركت الإعلامية شيما صابر متابعيها مجموعة من الصور الرومانسية من عيد ميلاد زوجها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها بالحجاب.
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وظهرت شيما صابر وهي ترتدي فستاناً متوسط الطول بأكمام طويلة ومكشوف من أعلى الأكتاف، ويتوسطه حزام باللون الأسود من الجلد على منطقة الخصر، واختارت عليه جاكيت من الجلد بأكمام طويلة أيضا، تبرز من اناقتها.
وتركت شيما صابر شعرها منسدلاً عبر اكتافها بشكل انسيابي وناعم، فيما أكملت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج فقامت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر مع الماسكرا، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
واختارت شيما صابر أن تكمل إطلالتها ببعض الإكسسورات، فقامت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي اللامع، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..