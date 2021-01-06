التضامن تشيد بالأزهر في منح تسهيلات فيما يتعلق بملف تكافل الأسرة للأطفال

أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بمؤسسة الأزهر الشريف فى منح تسهيلات فيما يتعلق بملف تكافل الأسرة للأطفال.





وأضافت نيفين القباج خلال لقاء ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن الأزهر سمح باختيار لقب الأسرة أو أسم الأب الأول وإعطائه للطفل.





ولفتت إلى أن الأطفال كانت تعانى من تنمر فى بعض الأحوال، وكانت تتلقى كلمات صعبة منها: "مين أبوك وذلك خلال تواجده مع أصدقائه وزملائه".





وأوضحت أن الأزهر الشريف تفهم تلك الأشياء ووافق على إعطاء اسم الأب التى يقوم بالتكفل بالطفل لـ الطفل، وأكدت أن حوالى 1000 أسرة تقدمت لطلب أطفال وذلك قبل توجيه وإعلان حملات ترويجية.





وأشارت إلى أن الوزارة تضع بعض التشديدات وذلك لعدم استغلال الأسرة لـ الطفل التى تتكفل به، وكشف أن الدولة حريصة جدا على حماية الأطفال.