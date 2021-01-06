التضامن تشيد بالأزهر في منح تسهيلات فيما يتعلق بملف تكافل الأسرة للأطفال

أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بمؤسسة الأزهر الشريف فى منح تسهيلات فيما يتعلق بملف تكافل الأسرة للأطفال.
وأضافت نيفين القباج خلال لقاء ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن الأزهر سمح باختيار لقب الأسرة أو أسم الأب الأول وإعطائه للطفل.
ولفتت إلى أن الأطفال كانت تعانى من تنمر فى بعض الأحوال، وكانت تتلقى كلمات صعبة منها: "مين أبوك وذلك خلال تواجده مع أصدقائه وزملائه".
وأوضحت أن الأزهر الشريف تفهم تلك الأشياء ووافق على إعطاء اسم الأب التى يقوم بالتكفل بالطفل لـ الطفل، وأكدت أن حوالى 1000 أسرة تقدمت لطلب أطفال وذلك قبل توجيه وإعلان حملات ترويجية.
وأشارت إلى أن الوزارة تضع بعض التشديدات وذلك لعدم استغلال الأسرة لـ الطفل التى تتكفل به، وكشف أن الدولة حريصة جدا على حماية الأطفال.
ولفتت نيفين القباج إلى أن الوزارة سوف تطلق تطبيقا جديدا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى التعرف على المواطنين المفقودين، ولم الشمل بينهم وبين ذويهم، وذلك فى إطار مبادرة مصر الرقمية لـ المواطنين المفقودين سواء للأطفال أو الكبار، لأن الطفل يمكن أن يكون وضع في مؤسسة رعاية، ولا يعرف أهله عنه شيئا، ونفس الأمر أيضا مع كبار السن.
وتابعت أن الهدف من التطبيق أن يكون المواطن المصرى له كرامته حتى لو لم يكن لديه أسرة، وأن يكون الشارع المصري ملائما، أن هناك اهتماما رئاسيا شديدا لذوي الاحتياجات الخاصة، وكفالة لكامل الحقوق، ومن أهم قضاياهم التمكين والدمج، وبعض الإعاقات يمكن تعويضها بأطراف صناعية، أو كراسي، ومشيرة إلى أنه في الفترة الماضية كانت هذه الأطراف جودتها ضعيفة، والجيدة سعرها مرتفع، ودور الوزارة فيها ضعيف، ولكن الرئيس وجه بتوفير الأطراف الصناعية، وستكون إما مدعومة تماما، أو دعم جزء صغير، أو دون دعم لأن المنظومة الموحدة تستهدف الجميع.